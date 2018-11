Best Dress of the Day (628): Lucy Hale punktet mit lässigem Streetstyle

Donnerstag, 29. November 2018 18:57 Uhr

Schauspielerin Lucy Hale zeigt sich gerne modern und schick in der Öffentlichkeit. Kürzlich bewies die Amerikanerin erneut ihr Trendgespür und zog mit einem coolen Streetstyle-Outfit in Los Angeles alle Blicke auf sich.

Die 29-Jährige setzte bei ihrem Shoppingtrip auf ein lässiges Ensemble in Schwarz und Grau. Die schicke Kombination bestand aus einer kurz geschnitten Winterjacke mit Kragen und langen Ärmeln sowie einer angesagten, karierten High-Waist Hose. Rote, blaue und weiße Streifen am Hosenbein sorgten für die interessante Note und ließen die Hose zum Hingucker werden. Dazu kombinierte die „Pretty Little Liars“-Darstellerin ein schlichtes, schwarzes Shirt und spitze Lederschuhe. Ein Styling, welches schlicht überzeugt, jedoch durch die Hose einen extravaganten Akzent setzt. So sorgt Frau garantiert auch im Alltag für Aufsehen.

Lucy wählte außerdem eine schicke Retro-Sonnenbrille mit runden Gläsern und entschied sich für goldenen Schmuck. Ihr Nägel zierte ein dunkler Nagellack und ihren blonden Bob trug sie offen und zu einem Mittelscheitel frisiert.

Wir sind von Lucys Look begeistert und küren sie somit zur Fashion-Queen des Tages! (HA)