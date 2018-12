Best Dress of the Day (629): Elsa Hosk glänzt in Silber

Samstag, 1. Dezember 2018 10:18 Uhr

Anlässlich eines exklusiven Events im Victoria’s Secret Shop in New York zeigte sich Topmodel Elsa Hosk am vergangenen Donnerstag in einem schicken Outfit vor den Fotografen und sorgte in einem trendy Glitzerkleid für Aufsehen.

Die 30-Jährige erschien in einem kurzen Mini-Kleid, welches im Schnitt eines klassischen Blazers überzeugen konnte. Durch schimmernden Metallicstoff in Silber wurde es schließlich zum Hingucker. Besonders in der festlichen Saison liegen Kleider, Blazer und Taschen im Metallic-Stil im Trend und sorgen für glamouröse Momente. Elsas Dress setzte außerdem auf einen schmalen Kragen sowie auf zwei große Taschen an der Vorderseite. Ein weißer Retrogürtel komplettierte den Look und bestach als extravaganter Akzent. Breite Gürtel um die Taille machen das Outfit nicht nur interessanter, sondern setzen auch die feminine Figur perfekt in Szene.

Aus der Victoria’s Secret Kollektion

Unter Elsas Kleid blitzte ein glitzerndes Bustier aus der Victoria’s Secret Kreation hervor. Das schicke Trendteil war verziert mit luxuriösen Strasssteinchen und rundete das Party-Outfit geschmackvoll ab. Die schöne Schwedin kombinierte ihr Kleid außerdem mit weißen Pumps und verzichtete auf eine Clutch und Accessoires. Ihr blondes Haar trug Elsa offen und zu einem Seitenscheitel frisiert. Nudefarbener Lippenstift und dunkler Mascara durften auch nicht fehlen.

Wir sind von Elsas Styling begeistert und küren sie somit zur Fashion-Queen des Tages! (HA)