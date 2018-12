Best Dress of the Day (646): Liliana Nova begeistert im Winterlook

Samstag, 29. Dezember 2018 11:59 Uhr

Es ist die Zeit der Reisen in verschneite Berglandschaften und der Spaziergänge durch beleuchtete Städte. Doch was trägt Frau, um bei winterlichen Temperaturen geschmackvoll auszusehen? Model Liliana Nova macht es vor und teilte kürzlich ein schickes Winteroutfit aus St. Moritz mit ihren Fans.

Quelle: instagram.com

Die 31-Jährige präsentierte sich in einem lässigen und gleichzeitig schicken Ensemble auf dem Balkon ihres Chalets. Ihr cooles Outfit überzeugte mit einer schwarzen, figurbetonten Schlaghose und einem beigefarbenen Rollkragenpullover. Die angesagten Schnitte setzen auch bei kalten Temperaturen die sportliche Figur in Szene und wirken feminin und edel. Dazu kombinierte Liliana eine rockige, schwarze Lederjacke, die dem Look eine moderne und interessante Note verlieh. Besonders im Zusammenhang mit ihrer trendy Biker-Cap mit Lackdetails von Ruslan Baginskiy wurde das Outfit zum Hingucker. Liliana beweist hier erneut, wie ein weise gewähltes Accessoire ein Styling erst alle Blicke auf sich ziehen lässt.

Dezentes Make Up

Mit schwarzen Lederstiefeletten von Giuseppe Zanotti rundete Liliana ihren Look stilvoll ab. Ihr braunes Haar trug die gebürtige Ukrainerin offen und geglättet. Ein dezentes Makeup, welches die Augen betonte und mit einem Nudeton auf den Lippen überzeugte, komplettierte ihr schickes Winteroutfit.

Uns konnte Liliana mit ihrem Look überzeugen und präsentiert somit das schönste Outfit des Tages! (HA)