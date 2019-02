Best Dress of the Day (662): Danielle Knudson im Mini-Kleid

Donnerstag, 31. Januar 2019 20:23 Uhr

Anlässlich der Whitney Art Party am Dienstagabend in New York zeigte sich Topmodel Danielle Knudson in einem schicken Mini-Kleid auf dem roten Teppich, mit dem sie alle Blicke auf sich ziehen konnte.

Danielle Knudson in PatBo

Die 29-Jährige wählte eine luxuriöse Kreation des Labels PatBo. Das stylische Cocktailkleid überzeugte in einem angesagten Pastellblau. Filigrane Verzierungen und Ornamente sorgten für die kunstvolle Note und ließen das Kleid schließlich zum Hingucker werden. Der Schnitt bestach eng und figurbetont. Ein hochgeschlossenes Oberteil und edle lange Ärmel komplettierten das elegante Outfit. Coole 20er Jahre Fransen am Rocksaum betörten als das gewisse „Etwas“.

Danielle kombinierte ihr geschmackvolles Party-Dress mit silbernen Metallic-Sandaletten und verzichtete auf Accessoires. Ein silberner Ring hätte den Look hier allerdings stilvoll abrunden können. Ihre blonde Mähne trug Knudson zu voluminösen Locken frisiert und setzte dazu auf trendy Cat-Eyes und nudefarbenen Lipgloss.

Wir sind von Danielles Styling begeistert und küren sie somit zur Fashion-Queen des Tages! (HA)