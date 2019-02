Best Dress of the Day (666): Amanda Holden begeistert

Mittwoch, 6. Februar 2019 20:41 Uhr

Anlässlich der neuen Staffel der Castingshow „Britain’s Got Talent“ zeigte sich Jurorin Amanda Holden am Mittwochnachmittag in einem eleganten Outfit auf dem roten Teppich in Manchester.

Amanda Holden

Die 47-Jährige wählte ein edles, hautenges Kleid in einem frischen Orange. Die angesagte Farbe lässt bereits erste Frühlingsgefühle aufkommen und bildet zusammen mit Rot die Trendfarben der kommenden Saison. Amandas geschmackvolle Kreation überzeugte modern und feminin. Der gerade Schnitt setzte auf einen schmalen, fast knöchellangen Rock und auf ein edles Oberteil im trendy One-Shoulder-Design. Ein im Plissee-Stil angesetztes Stück Stoff an der linken Seite diente als Variante eines Ärmels und machte den Look so besonders, dass er schließlich zum Hingucker des Abends wurde. Amanda gelang ein Auftritt als anspruchsvolle und elegante Frau.

Die Schauspielerin kombinierte ihr Kleid mit weißen High Heels und dezenten Ringen. Ihre blonde Mähne trug Amanda zu kleinen Wellen frisiert und setzte dazu auf Mascara und dezenten Lipgloss.

Wir sind von Amandas Look begeistert und küren sie somit zur Fashion-Queen des Tages! (HA)