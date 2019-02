Best Dress of the Day (671): Anna Kendrick bei den Grammys

Dienstag, 12. Februar 2019 19:55 Uhr

Am Sonntagabend fand die diesjährige Verleihung der Grammy Awards in Los Angeles statt und die Stars und Sternchen verzauberten auf dem roten Teppich mit angesagten Kleidern und glamourösen Roben. Insbesondere Schauspielerin Anna Kendrick konnte mit ihrem geschmackvollen Look überzeugen und wurde zum Hingucker des Abends.

Anna Kendrick in Ralph & Russo Couture

Die 33-Jährige erschien in einer aufwendigen Kreation aus dem Hause Ralph & Russo Couture. Normalerweise kennt man eher die langen Abendroben des Luxus-Labels, doch auch kurze Partykleider meistern die Designer mit Bravour und lassen somit Damen wie Anna Kendrick stilvoll erstrahlen. Das kurze Dress setzte auf einen schulterfreien Schnitt und rosafarbene Federn drapiert auf mehrere Schichten. Dazwischen befanden sich aufwendige und edle silberne Verzierungen, die außerdem Annas schmale Taille betonten. Insgesamt bestach der Look mädchenhaft, modern und individuell.

Dazu kombinierte Anna silberne Sandaletten, die schließlich für den Wow-Effekt sorgten. Auch silberne Accessoires durften nicht fehlen. Ihre braune Mähne trug die „Pitch Perfect 3“-Darstellerin gestylt zu einem hohen Zopf und wählte außerdem ein natürliches Makeup mit rosafarbenem Lippenstift.

Uns konnte Anna mit ihrem Stilgefühl begeistern und ist somit unsere Fashion-Queen des Tages! (HA)