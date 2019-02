Best Dress of the Day (675): Natalia Vodianova punktet luxuriös

Dienstag, 19. Februar 2019 18:54 Uhr

Anlässlich einer exklusiven Gala in London zeigte sich Topmodel und Schauspielerin Natalia Vodianova kürzlich auf dem roten Teppich. Dort glänzte sie in einer wunderschönen Traumrobe und sorgte für den Glamour-Moment des Abends.

Natalia Vodianova in Dior

Die 36-Jährige wählte eine luxuriöse Kreation aus dem Hause Dior. Das hochwertige Kleid überzeugte mit einem champagnerfarbenen Satinstoff. Das edle Material wirkt immer wieder geschmackvoll und edel. Wenn Satin im Spiel ist, dann ist der divenhafte Auftritt meist garantiert und Frau kann glanzvoll überzeugen. So auch Natalia, die mit ihrer Robe zum Hingucker wurde.

Ihre Kreation setzte auf einen Plisseerock, ein v-förmiges Dekolleté und eine schmale Taille. Eine übergroße Schleife am Rücken komplettierte den Look und sorgte für die raffinierte und extravagante Note. Passend zu ihrem eleganten Kleid stylte Natalia ihr blondes Haar zu edlen Hollywood-Wellen und setzte dazu auf einen klassischen Rotton für die Lippen. Auch ihre Fingernägel hatte die schöne Russin in Rot lackiert. An Ohren und Händen funkelten teure Juwelen und Natalia überzeugte von Kopf bis Fuß geschmackvoll und ladylike.

Wir sind von Natalias Styling begeistert und küren sie somit zur Fashion-Queen des Tages!(HA)

Quelle: instagram.com