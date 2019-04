Best Dress of the Day (719): Eugenia Silva als elegante Lady

Donnerstag, 25. April 2019 17:20 Uhr

Anlässlich einer Shoperöffnung in Madrid zeigte sich Model Eugenia Silva am Dienstagabend in einem luxuriösen Auftritt vor der Presse und verdrehte den anwesenden Gästen in einem gewagten schwarzen Cocktailkleid den Kopf.

Eugenia Silva in Pertegaz

Die 43-Jährige wählte eine elegante Kreation des spanischen Modedehauses Pertegaz. Das raffinierte Kleid bestach mit einem kunstvoll drapierten Rock, der auf der Rückseite mit einer großen Schleife überraschte und gleichzeitig Eugenias lange Beine zur Schau stellte. Das enge Corsagenoberteil gewährte tiefe Einblicke und ließ Silvas Schulterpartie zum Hingucker werden.

Seit Jahrzehnten ist das kleine Schwarze ein Klassiker, der nicht mehr wegzudenken ist. Ob sexy oder traditionell, schlicht oder extravagant; jede Dame findet garantiert die zu ihrem Typ passende Variante des zeitlosen Stylings. Corsagenoberteile, wie bei Eugenia, können zusätzlich für ein wenig Glamour sorgen und ein schönes Dekolleté zaubern.

Silva kombinierte ihr Kleid mit einer aufwendigen Clutch, die mit prächtigen Juwelen verziert war. Passend dazu wählte die schöne Spanierin silberne Ohrringe und ein dezentes Armband. High Heels von Jimmy Choo komplettierten das geschmackvolle Outfit. (HA)

Quelle: instagram.com