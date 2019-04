Best Dress of the Day (720): Charlize Theron in extravaganter Robe

Freitag, 26. April 2019 16:48 Uhr

Am Donnerstagabend feierte Jonathan Levines neuester Film „Long Shot“ seine glamouröse Premiere in London. Bei diesem exklusiven Anlass präsentierte sich Hauptdarstellerin Charlize Theron in einer ausgefallenen Robe auf dem roten Teppich und begeisterte ihre Fans mit einem eleganten Auftritt.

Charlize Theron in Givenchy

Die 43-Jährige strahlte in einem kunstvollen Ensemble aus dem Hause Givenchy. Der extravagante Look sorgte durch eine kontrastreiche Farbkombination, bestehend aus strahlendem Pink und intensiven Schwarz, für staunende Blicke. Auch der eigenwillige Schnitt des Outfits konnte schließlich als interessanter Hingucker punkten. Der bodenlange Rock betörte mit einem auf Hüfthöhe engem und nach unten weit ausgestelltem Design. Währenddessen setzte das Oberteil auf edle lange Ärmel, ein schmales Schößchen und einen engen Kragen. Mit einem gewagten Cut-Out als Dekolleté sorgte das Styling für Aufsehen bei den Gästen.

Die gebürtige Südafrikanerin kombinierte ihr stylisches Ensemble mit einer in Weiß gemusterten Clutch sowie mit leuchtenden silbernen Juwelen. Ihre aktuell braune Mähne trug Charlize streng nach hinten frisiert und entschied sich außerdem für ein geschmackvolles Makeup mit pinkfarbenen Lippen und Smokey-Eyes.

Uns hat Theron mit ihrem Outfit überzeugt und präsentiert somit den schönsten Look des Tages! (HA)