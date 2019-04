Best Dress of the Day (722): Lily Collins im modischen Kunstwerk

Dienstag, 30. April 2019 20:07 Uhr

Am Montagabend feierte der Film „Tolkien“ große Premiere in London. Dieses glamouröse Event ließ sich auch Hauptdarstellerin Lily Collins nicht entgehen und präsentierte sich in einer kunstvollen Robe auf dem grünen Teppich und raubte somit ihren Fans den Atem.

Lily Collins in Giambattista Valli Couture

Die 30-Jährige erschien in einer spektakulären Kreation aus dem Hause Giambattista Valli. Das aufwendige Kleid bestach mit einem extravaganten Schnitt, der eine royale Silhouette zauberte. Das Oberteil des Kleides überzeugte trägerlos und schlicht, während der Rock mit prächtig drapiertem Stoff alle Blicke auf sich zog. Darunter befand sich ein eng angesetztes Material, welches mit einem klassischen Meerjungfrauenschnitt bestach. Ein filigranes Blumenmuster in Blau, Pink und Gelb ließ Lily schließlich als Fashion-Queen des Abends erstrahlen. Für das gewisse „Etwas“ sorgte ein kunstvoller Gürtel in Gold.

Collins kombinierte ihr Dress mit großen funkelnden Ohrringen und trug ihre lange braune Mähne zu hübschen kleinen Locken frisiert. Ihr Make-up betörte mit apricotfarbenem Lidschatten und nudefarbenem Lippenstift. (HA)