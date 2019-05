Best Dress of the Day (724): Blake Lively als glamouröse Mama

Freitag, 3. Mai 2019 18:37 Uhr

Schauspielerin Blake Lively zeigte sich am Donnerstagabend auf dem roten Teppich der Premiere des Films „Pokémon Meisterdetektiv Pikachu“ in New York. Sie begleitete ihren Gatten Ryan Reynolds, der dem kleinen Pikachu seine Stimme geliehen hat.

Blake Lively in Retrofête

Blake galt bereits bei ihrer letzten Schwangerschaft als Meisterin, wenn es um die Auswahl der schönsten Mama-Outfits ging. Vom extravaganten Mini-Dress bis hin zum Hosenanzug ist alles dabei gewesen und Blake inspirierte weltweit viele werdende Mütter. Auch diesmal war ihr Look kaum zu übertreffen. Die 31-Jährige erschien in einer sommerlichen gelben Kreation von Retrofête. Das knöchellange Kleid bestach mit einem schmalen geschlitzten Rock sowie mit einem engen Oberteil, welches Blakes Kurven stilvoll in Szene setzte.

Schmale Träger sorgten für einen dezenten Halt. Ein geknoteter Gürtel rundete das Outfit schließlich geschmackvoll ab. Durch schimmernde Pailletten erntete das glamouröse Outfit bewundernde Blicke.

Blake kombinierte ihre schöne Robe mit grauen Sandaletten und edlen bunten Ohrringen. Ihr blondes Haar stylte sie zu angesagten kleinen Wellen, die für besonders viel Volumen sorgten.

Uns hat Blake mit ihrem Styling begeistert und präsentiert somit das schönste Outfit des Tages! (HA)