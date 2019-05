Best Dress of the Day (725): Eva Padberg im rosa Märchentraum

Montag, 6. Mai 2019 18:38 Uhr

Anlässlich der diesjährigen Verleihung des Deutschen Filmpreises präsentierte sich Topmodel Eva Padberg am Freitagabend in einem ausgefallenen Kleid auf dem roten Teppich in Berlin. Durch ihre geschmackvolle Garderobenwahl durfte sich Eva über jede Menge Bewunderung freuen.

Eva Padberg in Lever Couture

Die 39-Jährige setzte auf eine rosafarbene Kreation von Lever Couture. Die aufwendige Traumrobe bestach als märchenhaftes Kunstwerk. Das bodenlange Kleid bestand von Kopf bis Fuß aus Federn. Das Oberteil bestach als klassische schulterfreie Corsage, während der Rock mit extravaganter Asymmetrie begeisterte. Für den Glamour-Moment sorgte eine edle Schleppe auf der linken Seite des Kleides. Ein dursichtiger Einsatz mit silbernen Verzierungen zauberte eine schmale Taille und eine damenhafte Silhouette.

Eva kombinierte ihr Dress mit beigefarbenen Sandaletten und einer silbernen Clutch. Die dazu abgestimmten Juwelen (aus Harry Winstons Loop Diamond Collection) sorgten für das nötige „Bling Bling“. Ihren braunen Bob trug Padberg nach innen geföhnt und hinter die Ohren gesteckt. Außerdem setzte sie auf schimmernden Lidschatten und auffälligen roten Lippenstift.

Wir sind von Evas Styling begeistert und küren sie somit zur Fashion-Queen des Tages! (HA)