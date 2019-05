Best Dress of the Day (730): Bella Hadid auf dem roten Teppich

Samstag, 18. Mai 2019 15:13 Uhr

Wenn das Filmfestival in Cannes ins Kino einlädt, lässt sich auch Topmodel Bella Hadid diese glamouröse Tradition nicht entgehen. Am Donnerstagabend zeigte sich die 22-Jährige in einem eleganten Kleid auf dem roten Teppich der 72. Internationalen Filmfestspiele in dem französischen Badeort.

Bella Hadid in Dior

So luxuriös wie der Anlass, war auch Bellas weiße Robe aus dem Hause Dior. Der bodenlange Traum aus strahlendem Tüll überzeugte jung, frisch und stilvoll. Die Kreation setzte auf einen asymmetrischen Schnitt mit angesagtem Neckholder. Das Design in A-Form ist eher selten auf dem roten Teppich vertreten, konnte sich an Bellas perfektem Body allerdings durchaus sehen lassen. Der in vielen Lagen und Rüschen drapierte Tüll ließ den Look besonders einzigartig wirken. Ein tiefer Rückenausschnitt sorgte schließlich für staunende Blicke und begeisterte als Wow-Moment des Abends.

Hadid kombinierte ihr elegantes Kleid mit einem prächtigen silbernen Armband und den dazu passenden Ohrringen. Ihr braunes Haar trug die schöne Amerikanerin elegant hochgesteckt und glänzte außerdem mit einem dezenten Make-up.

Uns hat Bella mit ihrem Styling inspiriert und präsentiert somit das schönste Outfit des Tages! (HA)

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von ? (@bellahadid) am Mai 17, 2019 um 3:09 PDT