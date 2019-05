Best Dress of the Day (732): Toni Garrn verzaubert in Weiß

Montag, 20. Mai 2019 17:30 Uhr

Mittlerweile ist das Who is Who der High Society an der französischen Riviera angekommen. Auch das deutsche Topmodel Toni Garrn zeigte sich am Sonntagabend auf dem roten Teppich der Filmfestspiele in Cannes und wurde mit ihrem Styling zum Blickfang des Tages.

Toni Garrn in Ulyana Sergeenko Couture

Die 26-Jährige erschien in einer klassischen weißen Kreation von Ulyana Sergeenko. Die wunderschöne Robe bezauberte mit einem femininen Schnitt und sorgte für einen prachtvollen Auftritt. Das Oberteil des edlen Kleides setzte auf eine enge Corsage mit eckigem Dekolleté und schmalen Trägern. Der Rock überzeugte mit einer langen Schleppe und einem verführerischen Schlitz, der Tonis makellose Beine zur Schau stellte. Das feine Design der Robe sorgte für luxuriöses Flair und Toni überraschte mit einem der bisher schönsten Looks beim diesjährigen Filmfestival.

Die hübsche Blondine kombinierte ihr geschmackvolles Kleid mit wertvollen silbernen Ketten und einem angesagten Choker. Auch die dazu passenden Ringe durften nicht fehlen. Silberne High Heels und dunkelroter Nagellack rundeten den noblen Look ab. Ihre lange Mähne trug Toni zu einem Zopf frisiert und entschied sich für Smokey-Eyes und einen dezenten Lippenstift.

Uns hat Toni mit ihrem Stilgefühl überzeugte und präsentiert somit das schönste Outfit des Tages! (HA)

Quelle: instagram.com