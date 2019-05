Best Dress of the Day (739): Hilary Duff im Hippie-Look

Freitag, 31. Mai 2019 19:46 Uhr

Schauspielerin Hilary Duff präsentierte sich kürzlich anlässlich eines Pressetages auf dem schwarzen Teppich in Hollywood. Die 31-Jährige schloss sich dem von Schauspielerin Amber Heard gesetzten Trend aus Cannes an und zeigte sich in einem ausgefallenen Ensemble mit Overknee-Stiefeln.

Hilary Duff in Adriana Iglesias

Hilary erschien in einem sommerlichen Hippie-Kleid der Designerin Adriana Iglesias. Das bodenlange Dress wirkte durch einen leicht schimmernden Satinstoff besonders edel und exklusiv. Außerdem überzeugte es im angesagten Hemdblusenschnitt mit klassischem Kragen und langen Ärmeln. Das florale Muster in Bordeaux, Grün, Blau und Rot ließ das schicke Kleid schließlich zum Hingucker des Abends werden. Ein blauer Gürtel um die Taille verlieh dem Outfit eine individuelle Note.

Passend dazu kombinierte Hilary spitze Overknee-Stiefel aus Wildleder. Filigrane Sandaletten durch extravagante Stiefel zu ersetzen und so auf dem roten Teppich für Aufsehen zu sorgen, steht momentan ganz oben auf der Liste der Trends. Auch Hilarys Interpretation des Styling punktete als gelungener Auftritt und weckt die Experimentierfreude.

Die „The Haunting of Sharon Tate“-Darstellerin setzte außerdem auf silberne Accessoires und trug ihre blonde Mähne offen und gewellt. Brauner Lidschatten und der dazu passende Lippenstift rundeten das Outfit stilvoll ab.

Uns hat Hilary mit ihrem Look überzeugt und verdient sich somit den Titel der Fashion-Queen des Tages! (HA)