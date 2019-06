Best Dress of the Day (740): Sylvie Meis in Limettengelb

Samstag, 1. Juni 2019 19:38 Uhr

Model und Moderatorin Sylvie Meis sorgte in letzter Zeit häufig mit ihrem guten Modegeschmack für Aufsehen. Auch kürzlich präsentierte sich die schöne Blondine in einem eleganten Look auf Instagram und brachte über eine Millionen Fans zum Staunen.

Quelle: instagram.com

Glamourös mit Glitzer

Die 41-Jährige setzte auf eine lange Robe in auffälligem Limettengelb. Eine Farbe, die besonders zu einem gebräunten Teint edel und verführerisch wirkt. Durch schimmernde Pailletten wurde das Kleid zum glamourösen Hingucker und hüllte Sylvie in luxuriösen Glitzer. Der Schnitt überzeugte gewagt und gewährte tiefe Einblicke. Das Oberteil setzte auf lange Ärmel und ein tiefes Dekolleté, während der Rock mit einer kleinen Schleppe und einem hohen Schlitze punktete.

Sylvie kombinierte ihr elegantes Kleid mit femininen Pumps und prächtigen silbernen Juwelen. Besonders die kleine Clutch wurde durch aufwendige Verzierungen zum Hingucker. Sylvies lange blonde Mähne bestach mit edlen Hollywoodwellen und ihr Make-up strahlte in Goldtönen. Ein glänzender Lipgloss komplettierte das gelungene Styling.

Wir sind von Sylvies Look begeistert und küren sie somit zur schönsten Frau des Tages! (HA)

