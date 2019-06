Best Dress of the Day (741): Emily Ratajkowski setzt Sommertrends

Sonntag, 2. Juni 2019 19:48 Uhr

Anlässlich einer exklusiven Party der Champagnermarke Veuve Clicquot zeigten sich am Samstagnachmittag die Stars und Sternchen vor der Presse in New Jersey. Darunter auch Topmodel Emily Ratajkowski, die mit ihrem geschmackvollen Sommeroutfit für Inspiration und Begeisterung sorgte.

Emily Ratajkowski in Maryam Nassir Zadeh

Die 27-Jährige erschien in einer extravaganten Kombination von Maryam Nassir Zadeh. Das schicke Outfit überzeugte mit einem bauchfreien, langärmligen Oberteil in Orange, welches sexy und sommerlich wirkte. Dazu trug die schöne Amerikanerin einen beigefarbenen hautengen Rock mit Knöpfen an der Vorderseite und zwei aufgesetzten Taschen. Ein breiter Gürtel mit luxuriösen Perlen setzte Emilys schmale Taille in Szene. Das Ensemble stellte Emilys schöne Figur zur Schau, ohne freizügig zu sein und betonte dezent ihre Kurven. Besonders die Farbkombination weckte sofort jegliche Aufmerksamkeit und begeisterte frisch, sommerlich und harmonisch.

Ratajkowski entschied sich außerdem für braune Sandaletten und eine legere geflochtene Tasche in Braun und Beige. Eine ausgefallene Sonnenbrille rundete den Look ab und setzte einen weiteren außergewöhnlichen Akzent.

Uns hat Emily mit ihrem Styling überzeugt und zeigt somit das schönste Outfit des Tages! (HA)