Best Dress of the Day (742): Sophie Turner funkelt in Los Angeles

Dienstag, 4. Juni 2019 18:30 Uhr

Schauspielerin Sophie Turner glitzerte am Montagabend von Kopf bis Fuß auf dem schwarzen Teppich in Los Angeles. Die 23-Jährige zeigte sich anlässlich der Weltpremiere des Films „Chasing Happiness“, in dem es um die Karriere der Jonas Brothers geht.

Sophie Turner in Paco Rabanne

Sophie zog mit ihrem Outfit zweifellos die Aufmerksamkeit auf sich und machte ihrem Gatten Joe Jonas Konkurrenz. Sie wählte eine schicke Kreation des spanischen Modedesigners Paco Rabanne. Das knöchellange Dress bestach mit einem hautengen geraden Schnitt, der auf dünne Träger und ein v-förmiges Dekolleté setzte. Die unterschiedlich großen Pailletten ließen das angesagte Kleid zum Fashion-Highlight des Abends werden. Sophie sorgte für einen glanzvollen Auftritt und wirkte besonders modern und stylish.

Die „Game of Thrones“-Darstellerin kombinierte ihre Robe mit schwarzen Sandaletten und verzichtete auf extravagante Accessoires. Stattdessen setzte die schöne Blondine mit einem auffälligen roten Lippenstift einen aufregenden Akzent. Ihre lange Mähne trug Sophie leicht gewellt und zu einem Mittelscheitel frisiert.

Uns hat Turner mit ihrem Look überzeugt und präsentiert somit das schönste Outfit des Tages! (HA)