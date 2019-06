Best Dress of the Day (743): Bella Hadid bei Fashion Awards

Mittwoch, 5. Juni 2019 20:05 Uhr

Obwohl Topmodel Bella Hadid bei fast jeder Veranstaltung, die sie besucht, für ein Fashion-Highlight sorgt, übertrifft sie sich immer wieder selbst. Kürzlich zeigte sich die 22-Jährige in einem gewagten Look bei den CFDA Fashion Awards in New York und sorgte für bewundernde Blicke.

Bella Hadid in Michael Kors

Bella setzte auf eine extravagante Kreation von Michael Kors. Das schwarze Glitzerdress funkelte dank angesagter Pailletten von oben bis unten und schloss sich somit einem aktuellen Trend an. Die kleinen schimmernden Begleiter werden momentan in fast jeder Farbe und Variante auf dem roten Teppich getragen und präsentiert. Doch nicht nur das Material der schicken Kreation konnte überzeugen, auch der hautenge Schnitt wurde dank Bellas Top-Figur zum sexy Hingucker. Das Oberteil begeisterte mit einem klassischen Neckholder und zauberte ein verführerisches Dekolleté, während der tiefe Rückenausschnitt Hadids Kehrseite raffiniert in Szene setzte. Der Rock betörte asymmetrisch, knöchellang und mit kunstvollen Verzierungen in Form von luftigen Federn.

Erneut gelang Bella ein wahrer Wow-Moment und sie inspirierte ihre Fans mit einem femininen, eleganten und vor allem außergewöhnlichen Look. Dazu kombinierte die schöne Amerikanerin schwarze Lackpumps, eine kleine Clutch und silberne Juwelen. Auch Bellas Frisuren können sich immer wieder sehen lassen. Diesmal entschied sie sich für kleine Locken, die sie streng nach hinten gestylt präsentierte. Ihr Make-up strahlte in Gold- und Nudetönen.

Wir sind von Bellas Stilgefühl begeistert und küren sie somit zur schönsten Frau des Tages! (HA)