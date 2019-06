Best Dress of the Day (744): Ann-Kathrin Götze verzaubert Italien

Sonntag, 9. Juni 2019 15:45 Uhr

Model Ann-Kathrin Götze inspiriert ihre Fans täglich mit edlen Outfits auf Instagram und stellt immer wieder ihren erlesenen Modegeschmack unter Beweis. Kürzlich zeigte sich die 29-Jährige in einem schicken Sommerkleid am Comer See und wurde zum Blickfang des Tages.

Quelle: instagram.com

Ann-Kathrin Götze in Raquel Diniz

Ann-Kathrin setzte auf eine verspielte Kreation der brasilianischen Modedesignerin Raquel Diniz. Das verführerische Maxi-Dress überzeugte mit einem angesagten Blumenmuster in Rosa und Grün auf einem weißen Untergrund. Ein raffinierter Vokuhila-Schnitt ließ das Kleid für Aufsehen sorgen und betörte mit einer luxuriösen Extravaganz. Das Oberteil bestach mit schmalen Trägern und V-Ausschnitt, während der Rock viel Bein zeigte und mit dezenten Rüschen für die mädchenhafte Note sorgte. Der elegante Look kann einerseits als trendy Sommeroutfit präsentiert werden oder als feminine Abendgarderobe überzeugen.

Ann-Kathrin kombinierte ihre Robe mit beigefarbenen High Heels und einer weißen Clutch von Bottega Veneta. Dazu setzte die schöne Blondine auf silberne Accessoires und trug ihr langes Haar zu großen natürlichen Wellen frisiert.

Wir sind von Ann-Kathrins Styling begeistert und hoffen auf mehr! (HA)

Quelle: instagram.com