Best Dress of the Day (745): Jessica Alba setzt auf Streifen

Montag, 10. Juni 2019 17:52 Uhr

Schauspielerin Jessica Alba präsentierte sich am Montag in einem angesagten Sommeroutfit beim Photocall zu „L.A.‘s Finest“ in Madrid. Die 38-Jährige liebt den großen Fashion-Auftritt und auch diesmal konnte sie mit ihrer Garderobenwahl überzeugen.

Midi-Rock und Bluse

Jessica entschied sich für einen trendy Midi-Rock in Weiß mit dunkelblauen Streifen. Auch in diesem Jahr ist der elegante Klassiker ein Must-Have im sommerlichen Kleiderschrank. In Kombination mit den richtigen High Heels wirkt der stylishe Begleiter feminin und zeitlos schick. Jessica kombinierte ihre Variante mit einer kurz geschnittenen blauen Bluse mit knappen Ärmeln, klassischem Kragen und zwei aufgesetzten Taschen. Ihr Ensemble begeistert nicht nur beim Pressetermin, sondern wäre auch die perfekte Wahl für einen Spaziergang an der französischen Riviera oder für einen Cocktailempfang in der Strandbar.

Die „Sin City“-Darstellerin setzte außerdem auf weiße Plateau-Sandaletten und eine kleine Handtasche. Die Schuhe verliehen dem Look einen coolen Akzent aus den 50er Jahren. Große goldene Creolen rundeten Albas Styling stilsicher ab. Ihr langes Haar trug sie zu einem Zopf frisiert und punktete mit einem dezenten Make-up.

Uns hat Jessica mit ihrem Look überzeugt und präsentiert somit das schönste Outfit des Tages! (HA)