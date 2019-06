Best Dress of the Day (746): Selena Gomez im kleinen Schwarzen

Mittwoch, 12. Juni 2019 18:52 Uhr

Anlässlich der Premiere des Films „The Dead Don’t Die“ präsentierte sich Superstar Selena Gomez am Montagabend auf dem roten Teppich in New York. Die 26-Jährige setzte auf ein ausgefallenes Abendkleid und begeisterte die Fotografen mit ihrer Stilsicherheit.

Selena Gomez in Céline

Gomez erschien in einer erlesenen Kreation aus dem Hause Céline. Das schwarze Mini-Kleid bestach mit einem weiten schulterfreien Schnitt, der Selenas Beine und ihr tiefes Dekolleté zur Schau stellte. Große Ärmel aus luftigen schwarzen Federn verliehen dem Outfit schließlich die einzigartige Note und ließen Selena mit mutiger Extravaganz punkten. Verzierungen aus Federn wirken immer wieder elegant und luxuriös. Genauso wie Kunstpelz und Fell zaubern Federn einen glamourösen Akzent und sorgen garantiert für Aufsehen.

Die „Plötzlich Star“-Darstellerin kombinierte ihr Dress mit schwarzen High Heels aus glänzendem Lack und betörte dazu mit silbernem Schmuck. Ihre lange braune Mähne trug die hübsche Amerikanerin edel hochgesteckt und konnte außerdem mit ihrem geschmackvollen Make-up überzeugen. Brauner Lidschatten, endlose Wimpern und ein nudefarbener Lippenstift ließen Gomez zum Hingucker des Abends werden.

Wir sind von Selenas Auftritt begeistert und küren sie somit zur Fashion-Queen des Tages! (HA)

Quelle: instagram.com