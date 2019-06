Best Dress of the Day (748): Lily Aldridge als glamouröse Diva

Samstag, 15. Juni 2019 17:06 Uhr

Anlässlich einer exklusiven Gala des Luxusjuweliers Bulgari versammelten sich am Donnerstag die Stars und Sternchen auf der italienischen Insel Capri. Darunter auch Topmodel Lily Aldridge, die sich in einer glamourösen Robe vor der Presse zeigte und mit ihrem Stilgefühl auch bei uns für Begeisterung sorgen konnte.

Quelle: instagram.com

Lily Aldridge in Vivienne Westwood

Die 33-Jährige präsentierte sich in einer aufwendigen Kreation der Modeschöpferin Vivienne Westwood. Die bodenlange Robe überzeugte in einem frischen Gelbton. Der Schnitt wirkte besonders divenhaft und luxuriös. Der leicht schimmernde Stoff hüllte Lily in einen figurbetonten Rock mit edler Schleppe. Dazu bestach das Oberteil mit einer raffinierten schulterfreien Corsage, die mit einem verführerischen Dekolleté für Aufsehen sorgte. Daran angesetzt befand sich ein filigranes Cape aus Chiffon, welches dem Look eine geschmackvolle Extravaganz verlieh.

Aldridge kombinierte ihr Outfit mit feinsten Juwelen von Bulgari. Ihren Hals zierte ein großes Collier in unterschiedlichen Farben. Dazu setzte die schöne Amerikanerin auf das passende Armband. Ihr dunkelbraunes Haar trug sie locker hochgesteckt und betörte außerdem mit Smokey-Eyes und mattem Lippenstift.

Uns hat Lily mit ihrem royalen Fashion-Auftritt begeistert und sorgte somit für den Wow-Moment des Tages! (HA)

