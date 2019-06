Best Dress of the Day (749): Jasmine Sanders im roten Glitzerdress

Montag, 17. Juni 2019 17:35 Uhr

Model und Influencerin Jasmine Sanders präsentierte sich am Wochenende auf dem diesjährigen Animal Ball in London. Dort machte sie in einer edlen roten Glitzerrobe auf sich aufmerksam und inspirierte ihre Verehrer auf Instagram.

Quelle: instagram.com



Jasmine Sanders in Thai Nguyen

Die 27-Jährige setzte auf eine prachtvolle Kreation des Designers Thai Nguyen. Das elegante Kleid mit meterlanger Schleppe sorgte für den Wow-Moment des Abends. Rot ist aktuell die beliebteste Farbe auf jeder Sommerparty und auf dem roten Teppich. Frau versprüht darin ihr Temperament und betont ihre verführerische Seite. Auch Jasmine wurde durch ihre Kleiderwahl zum Hingucker. Der Schnitt begeisterte schulterfrei und figurbetont. Die langen Ärmel wirkten besonders edel und der geschlitzte Rock setzte Sanders schlanke Beine in Szene. Glitzernde Verzierungen inspirierten als luxuriöse Note und verliehen dem Look den noblen Akzent.

Quelle: instagram.com



Jasmine kombinierte ihre Robe mit den dazu passenden Sandaletten und goldenen Ringen. Auch ihr Make-up konnte sich sehen lassen. Braune Smokey-Eyes und dramatischer Eyeliner betonten ihre Augen und sorgten für den sexy Katzenblick. Dazu strahlten ihre Lippen in sinnlichem Rot und rundeten das Styling geschmackvoll ab.

Wir sind von Jasmines Look begeistert und küren sie somit zur Fashion-Queen des Tages! (HA)

