Best Dress of the Day (750): Emily Ratajkowski schick in Weiß

Mittwoch, 19. Juni 2019 19:47 Uhr

Am Montagabend präsentierte Topmodel und Schauspielerin Emily Ratajkowski ihren neuesten Film „Lying and Stealing“ bei einem Special Screening in New York. Der 28-Jährigen gelang in einem extravaganten Outfit einmal mehr der glamouröse Auftritt auf dem roten Teppich.

Emily Ratajkowski in Narciso Rodriguez

Emily beeindruckte in einer wunderschönen weißen Robe des Modeschöpfers Narciso Rodriguez. Die bodenlange Kreation konnte durch moderne Eleganz überzeugen und sorgte außerdem durch die sommerliche Farbe für Inspiration und Bewunderung. Das Oberteil des Kleides setzte auf ein asymmetrisches Design mit breiten Trägern und raffiniertem Dekolleté, welches Emilys Kurven geschmackvoll in Szene setzte. Der Rock bestach figurbetont mit einer Raffung in der Mitte. Emily strahlte als Fashion-Queen des Abends. Rodriguez beweist hier, dass auch ein schlichtes Material durch den richtigen Schnitt aufregend und stilvoll wirken kann.

Dazu kombinierte die „In Darkness“-Darstellerin eine ausgefallene dunkelgrüne Clutch sowie goldene Accessoires. Eine edle Hochsteckfrisur sorgte für klassische Eleganz und ein dezentes Make-up betonte Emilys braune Augen und ihre vollen Lippen.

Uns hat Ratajkowski mit ihrem Styling überzeugt und zeigt somit das schönste Outfit des Tages! (HA)