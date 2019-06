Best Dress of the Day (751): Lily James extravagant in London

Freitag, 21. Juni 2019 17:20 Uhr

Anlässlich der Premiere der Komödie „Yesterday“ zeigte sich die Prominenz aus Hollywood am Dienstagabend auf dem gelben Teppich in London. Hauptdarstellerin Lily James ließ sich das spektakuläre Event am Leicester Square nicht entgehen und präsentierte den Fotografen ein extravagantes Outfit, mit dem sie für Aufmerksamkeit sorgte.

Lily James in Burberry

Lily hüllte sich in eine aufwendige Kreation aus dem Hause Burberry. Die 30-Jährige bewies Experimentierfreude und ging mit ihrem Look ein Risiko ein. Der außergewöhnliche Style ist ihr hervorragend gelungen und Lily wurde zur Prinzessin des Abends. Die weiße Robe bestand aus einem transparenten Unterkleid mit langen Ärmeln und silbernen Verzierungen. Darüber befand sich ein wadenlanges Kleid aus Satin im angesagten Lingerie-Stil. Das Oberteil bestach mit einem tiefen v-förmigen Dekolleté und luxuriöser Spitze. Der Rock setzte auf einen prächtigen Saum, der ebenfalls mit filigraner Spitze betörte. Prächtige Applikationen mit strahlenden Edelsteinen verliehen der Kreation schließlich die besondere Note.

Lily kombinierte ihr Dress mit weißen High Heels, die durch goldene Absätze auf sich aufmerksam machten. Außerdem wählte sie silberne Ohrringe und trug ihr blondes Haar elegant nach hinten gesteckt. Ihr Make-up konnte mit einem beigefarbenen Lippenstift und goldenem Lidschatten punkten.

Uns hat Lily mit ihrem Stilgefühl inspiriert und darf sich über den Titel der elegantesten Dame des Tages freuen! (HA)