Best Dress of the Day (752): Kate Moss setzt auf lässige Eleganz

Sonntag, 23. Juni 2019 16:20 Uhr

Anlässlich der Pariser Fashion Week präsentierte das Traditionshaus Dior am Freitag seine aktuelle Herrenkollektion auf dem Laufsteg. In der Front Row zeigte sich unter anderem Topmodel Kate Moss, die mit ihrem eleganten Look zum Mittelpunkt des Events wurde.

Kate Moss in Dior

Kate ist seit Jahrzehnten eine der bedeutendsten Ikonen der Modewelt. Die 45-Jährige präsentiert ihren Style mit einer Überzeugung und einem Selbstbewusstsein, wie keine andere. Niemals trägt sie zu viel auf oder verliert an Authentizität. Die zumeist schlichte und lässige Eleganz lässt Kate aus der Menge herausstechen und sorgt immer wieder für Bewunderung und Inspiration. Auch diesmal hat die schöne Blondine uns nicht enttäuscht.

Kate erschien in einer geschmackvollen Kombination in unterschiedlichen Grautönen. Sie wählte eine schimmernde Seidenbluse, die für die luxuriöse Note sorgte. Dazu entschied sich Moss für eine locker sitzende High-Waist-Hose im lässig-sportlichen Stil. Durch den angesagten schwarzen Streifen an der Seite wurde das Trendteil zum Hingucker. Hier geben edler Glamour und legere Coolness das perfekte Ensemble ab.

Dazu kombinierte die gebürtige Britin eine kleine schwarze Clutch sowie spektakuläre High Heels mit Schleife. Dezente Accessoires rundeten das Styling stilvoll ab. Ihre blonde Mähne trug Kate offen und natürlich gestylt, während ihr Make-up mit trendy Nudetönen überzeugte.

Wir sind von Kates Look begeistert und küren sie somit zur Fashion-Queen des Tages! (HA)