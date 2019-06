Best Dress of the Day (753): Shea Marie begeistert New York

Montag, 24. Juni 2019 19:18 Uhr

Bloggerin Shea Marie versorgt ihre Fans täglich mit Bildern von ihren eleganten Outfits und lässt sie an ihrem luxuriösen Lifestyle teilhaben. Kürzlich zeigte sich die schöne Blondine in einem edlen Sommerkleid auf den Straßen New Yorks und erntete Lob und Bewunderung für ihren erlesenen Stil.

Quelle: instagram.com

Schick im Hemdblusenkleid

Die 32-Jährige begeisterte in einem angesagten Hemdblusenkleid, welches in einem hellen Beigeton strahlte. Das Design der schicken Kreation steht weiterhin hoch im Kurs und wird sowohl von der Prominenz als auch auf den Straßen gerne getragen. Durch den klassischen Blusenschnitt des Oberteils wirken die Trendteile elegant, mondän und zeitlos. Genau die richtige Wahl für eine Frau, die nicht im niedlichen Sommerkleid erscheinen möchte, sondern lieber einen anspruchsvollen Look präsentiert.

Sheas Variante überzeugte außerdem mit einem extravaganten Knoten, der ihre Taille betonte und der Kreation das gewisse „Etwas“ verlieh. Ihr Rock betörte mittellang und leicht ausgestellt. Die beliebte Influencerin kombinierte ihr Dress mit einer beigefarbenen Handtasche und den dazu passenden Sandaletten. Ihre großen mit Perlen besetzten Creolen wurden zum raffinierten Hingucker und harmonierten hervorragend mit ihrer Statement-Sonnenbrille.

Wir sind von Shea Maries Styling begeistert und küren sie somit zur stilsichersten Lady des Tages! (HA)