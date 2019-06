Best Dress of the Day (754): Traumrobe für Annabelle Wallis

Donnerstag, 27. Juni 2019 20:33 Uhr

Kürzlich feierte die Drama-Serie „The Loudest Voice“ Premiere in New York und Schauspielerin Annabelle Wallis posierte in einer aufwendigen roten Robe vor den Fotografen. Die 34-Jährige präsentierte ihr elegantes Outfit auf ihrem Instagram-Account und versetzte ihre Fans in Begeisterung.

Quelle: instagram.com

Annabelle Wallis in Stella McCartney

Die schöne Britin offenbarte sich in einer kunstvollen Kreation der talentierten Designerin Stella McCartney. Stellas Roben begeistern modern, schlicht und mit den gewagtesten Schnitten. So erscheint Frau raffiniert und anspruchsvoll, während sie ihre Figur garantiert vorteilhaft in Szene setzt.

Annabelles Variante beeindruckte mit einem langen Rock und einem hochgeschlossenen Oberteil. Eng und gerade geschnitten betonte das edle Dress den schlanken Körper der „Peaky Blinders“-Darstellerin. Ein Cut-Out auf Taillenhöhe sorgte für die aufregende Note und wirkte besonders verführerisch. Schließlich punktete ein angesetztes Cape als luxuriöse Schleppe und versprühte geschmackvollen Glamour.

Ihr blondes Haar trug Annabelle zu klassischen großen Locken gedreht und zu rechten Seite frisiert. Mit Make-up ging Wallis eher sparsam um und setzte auf nudefarbene Lippen und leichtes Contouring. Weniger ist eben doch zumeist mehr.

Uns hat Annabelle mit ihrem Look begeistern können und zeigt somit das schönste Outfit des Tages! (HA)