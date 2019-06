Best Dress of the Day (755): Zendayas edler Paillettenlook

Freitag, 28. Juni 2019 19:45 Uhr

Kürzlich wurde das neue Science-Fiction-Abenteuer „Spider-Man: Far From Home“ bei einer großen Premiere in Los Angeles präsentiert. Auch Hauptdarstellerin Zendaya genoss das Blitzlichtgewitter. Man konnte die Augen kaum von ihr abwenden, denn die 22-Jährige erschien in einer spektakulären Robe von Armani.

Zendaya in Armani

Die bodenlange Kreation strahlte von Kopf bis Fuß durch trendy Pailletten. Die kleinen Verzierungen verleihen jedem Look einen prächtigen Glanz und sorgen für glamouröse Momente auf dem roten Teppich sowie schicke Party-Auftritte. Zendayas Kleid verführte mit einem knappen roten Oberteil, welches durch einen raffinierten Rückenausschnitt zum Hingucker wurde. Dünne Träger hielten das Kleid fest und die tief ausgeschnittenen Seiten ließen einen Blick auf die schlanke Taille der schönen Amerikanerin zu.

Der schwarze Rock überzeugte vorne knöchellang und hinten mit einer klassischen Schleppe. Der enge Meerjungfrauenschnitt setzte Zendayas sportlichen Body gekonnt in Szene und ließ sie schließlich als stilvolle Diva punkten. Dazu kombinierte die „The Greatest Showman“-Darstellerin die passenden Pumps sowie dezente silberne Schmuckstücke. Ihr langes Haar trug sie glatt und nach hinten frisiert. Dazu setzte sie auf Smokey-Eyes und nudefarbenen Lippenstift.

Wir sind von Zendayas Stilgefühl begeistert und küren sie somit zur Fashion-Queen des Tages! (HA)