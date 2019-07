Best Dress of the Day (756): Aida Garifullina im Luxus-Dress

Montag, 1. Juli 2019 19:37 Uhr

Opernsängerin Aida Garifullina liebt den glamourösen Auftritt und überrascht zu jedem Anlass modisch immer wieder fein, edel und geschmackvoll. Am vergangenen Wochenende teilte die 31-Jährige ein Bild ihres Outfits auf Instagram und begeisterte über 13 Tausend Fans mit ihrem Trendgespür.

Quelle: instagram.com



Aida Garifullina in Edem Couture

Garifullina war anlässlich eines Konzerts nach Monaco gereist. Standesgemäß präsentierte sich die schöne Russin bei den Feierlichkeiten in einer luxuriösen Kreation von Edem Couture. Die weiße Robe bestach mit einem knöchellangen geraden Schnitt. Der schmale Rock betonte Aidas Top-Figur und ließ sie elegant für Aufsehen sorgen. Das extravagante Oberteil mit angesagtem Carmen-Ausschnitt und aufgebauschten kurzen Ärmeln ließ den Look schließlich zum Blickfang des Abends werden. Das prächtige Kleid begeisterte außerdem mit Applikationen aus Perlen und Edelsteinen in Silber, die dem Look den royalen Touch verliehen.

Aida kombinierte ihr Dress mit silbernen High Heels und einem prunkvollen Armreifen. Lange passende Ohrringe komplettierten das erlesene Outfit. Dazu wurde auf eine klassische Hochsteckfrisur, Cat-Eyes und einen rosafarbenen Lippenstift gesetzt.

Wir sind vom Styling der Operndiva beeindruckt und küren sie zur Fashion-Queen des Tages! (HA)

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von AIDA GARIFULLINA (@aidagarifullina) am Jun 28, 2019 um 5:55 PDT