Best Dress of the Day (763): Blümchenprint für Clara Lago

Sonntag, 14. Juli 2019 17:50 Uhr

Anlässlich eines Photocalls präsentierte sich Schauspielerin Clara Lago kürzlich in einem eleganten Sommeroutfit in Madrid. Sie verdrehte den Fotografen mit einem geschmackvollen Cocktailkleid den Kopf und wurde zum Hingucker des Tages.

Clara Lago in Miu Miu

Clara setzte auf eine knappe Kreation aus dem Hause Miu Miu. Das kurze schwarze Dress überzeugte mit einem sommerlichen Blumenmuster in Hellblau, Weiß und Grün. Florale Verzierungen stehen weiterhin hoch im Kurs und bringen erfrischende Abwechslung auf jeden roten Teppich. Auch im Alltag können ein mit Blüten verzierter Blazer oder eine leichte Bluse für Aufsehen sorgen.

Claras Look inspirierte außerdem mit einem knappen ausgestellten Rock und einem verspielten Oberteil mit klassischem Carmen-Ausschnitt. Aufgebauschte kurze Ärmel sorgten für das gewisse „Etwas“. Die 29-Jährige kombinierte ihr Kleid mit extravaganten Sandaletten in Silber und den dazu passenden Ringen. Roter Nagellack rundete den Look geschmackvoll ab. Ihre braune Mähne trug die schöne Spanierin offen und präsentierte ihre Naturlocken. Ihr Makeup begeisterte mit dezenten Brauntönen und einem matten Lippenstift.

Uns hat Clara mit ihrem Styling verzaubert und ist somit unsere Fashion-Queen des Tages! (HA)