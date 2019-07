Best Dress of the Day (764): Rosie Huntington-Whiteley zeigt Top-Figur

Dienstag, 16. Juli 2019 17:44 Uhr

Topmodel Rosie Huntington-Whiteley weiß ihren schlanken Body gekonnt in Szene zu setzen. Kürzlich zeigte sich die 32-Jährige in einem atemberaubenden Dress bei der „Fast & Furious: Hobbs and Shaw“ Premiere in Los Angeles.

Rosie Huntington-Whiteley in Versace

Die schöne Blondine begleitete ihren Mann Jason Statham, der in den Film eine der Hauptrollen übernimmt. Sie wählte eine gewagte Robe des Luxus-Labels Versace. Der Traum in Weiß betörte hauteng und präsentierte Rosies Figur von ihrer besten Seite. Das Oberteil setzte auf ein rundes Dekolleté und schmale Träger. Der Rock bestach bodenlang und gewährte freie Sicht auf Rosies lange gebräunte Beine. Besonders interessant und raffiniert wirkte das Outfit durch transparente Einsätze mit schimmernden Verzierungen in Silber.

Die gebürtige Britin konnte mit ihrem Auftritt modern und schlicht aber trotzdem luxuriös beeindrucken. Sie kombinierte ihr Kleid mit silbernen Sandaletten und dem dazu abgestimmten Schmuck. Ihr langes Haar trug das schöne Model glatt und zu einem Mittelscheitel frisiert. Auf Schönheits- und Makeupfragen weiß Rosie immer eine gute Antwort. Sie präsentiert regelmäßig ihre Looks auf Instagram und überzeugte auch diesmal mit einem dezenten Sommer-Look, der sich sehen lassen konnte.

Wir sind einmal mehr von Rosies Styling fasziniert und küren sie somit zur Fashion-Queen des Tages! (HA)