Best Dress of the Day (768): Mollie King mit Satinrock

Mittwoch, 24. Juli 2019 17:29 Uhr

Satinröcke sind der Trend des Sommers. Doch wie kombiniert man die schicken Begleiter am raffiniertesten? Das zeigte uns kürzlich Model und Moderatorin Mollie King, die mit einer sportlichen Variante des Looks auf den Straßen Londons spazieren ging.

Schimmernde Pastelltöne

Die 32-Jährige wählte eine pastellfarbene Kreation, die bis zu den Waden reichte. Das leichte und schimmernde Material umspielt die Figur und ist an warmen Tagen besonders luftig und angenehm. Gleichzeitig wirken die Röcke edel und hochwertig. Mollies Version überzeugte in einem sanften Apricotton und punktete so gleich mit einem zweiten Trend des Jahres. Die dezenten Farbnauncen sorgen immer wieder für einen femininen und geschmackvollen Auftritt und sind aus dem sommerlichen Kleiderschrank nicht wegzudenken.

Dazu kombinierte die hübsche Blondine ein sportliches weißes Top und lässige Sneaker. Der Satin-Style muss nicht unbedingt ein eleganter Abendlook sein. Auch Alltagsoutfits, wie das von Mollie, stehlen allen Anwesenden die Show und wirken durch die stilistischen Kontraste besonders interessant. Eine schwarze Tasche und eine coole runde Sonnenbrille rundeten den Look perfekt ab.

Uns hat Mollie mit ihrem Stilgefühl inspiriert und ist somit unsere Fashion-Queen des Tages! (HA)