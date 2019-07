Best Dress of the Day (769): Vanessa Kirby begeistert asymmetrisch

Donnerstag, 25. Juli 2019 16:41 Uhr

Am Dienstagabend wurde der neue Film „Fast & Furious: Hobbs and Shaw“ in London vorgestellt. Hauptdarstellerin Vanessa Kirby schritt in einer eleganten Robe über den roten Teppich in der britischen Hauptstadt und überzeugte als verführerische Lady.

Vanessa Kirby in Ralph & Russo

Die 31-Jährige strahlte in einer silbernen Kreation von Ralph & Russo Couture. Das knöchellange Kleid überraschte mit einem aufregenden asymmetrischen Design. Das elegante Oberteil setzte auf einen schmalen Schnitt mit einem kunstvollen schrägen Träger. Dazu inspirierte der glamouröse Rock auf der rechten Seite etwas länger als auf der linken und zauberte so einen modernen Wow-Effekt. Insgesamt wirkte der Look luxuriös, schlicht und sehr geschmackvoll. Auch die Farbwahl passte hervorragend zu Vanessa.

Die „The Crown“-Darstellerin kombinierte ihr Dress mit den dazu passenden glänzenden Sandaletten. Sie verzichtete komplett auf Schmuck und Accessoires, um ihrem Kleid nicht die Show zu stehlen. Ihr blondes Haar trug Vanessa glatt und klassisch nach hinten frisiert. Für einen spannenden Akzent sorgte die gebürtige Britin mit einem dunkelroten Lippenstift.

Wir sind von Vanessas Look überzeugt und küren sie somit zur schönsten Frau des Tages! (HA)