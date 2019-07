Best Dress of the Day (770): Angela Merkel in Bayreuth

Donnerstag, 25. Juli 2019 23:19 Uhr

Grün gilt als Lieblingsfarbe der Kanzlerin. Auch anlässlich der Eröffnung der diesjährigen Wagner-Festspiele in Bayreuth zeigte sich Angela Merkel in einer Nuance ihrer bevorzugten Farbfamilie und setzte auf ein sommerliches Ensemble in frischem Limettengrün.

Taft und Perlen

Frau Merkel sieht man so gut wie nie ohne ihren Lieblingsbegleiter; den Blazer. Auch auf dem roten Teppich im historischen Bayreuth durfte das Trendteil nicht fehlen. Angela besuchte die Premiere der Oper „Tannhäuser“ trotz Hitzewelle in einem langärmligen Blazer mit klassischem V-Ausschnitt und drei Knöpfen als Verzierung. Der Blazer existiert in den unterschiedlichsten Varianten und kann sexy, edel, modern oder konservativ wirken. Frau Merkel wählt stets die seröse und harmlose Variante des stylischen Alleskönners. Der Schnitt kaschiert Rundungen und sorgt für einen traditionellen und klassischen Auftritt der Kanzlerin.

Dazu kombinierte die 65-Jährige einen langen gerade geschnitten Rock, der für den festlichen Akzent des Looks sorgte. Das Material ihrer Garderobe überzeugt in Bayreuth bereits seit Jahren als schimmernder Taft. Dazu entschied sich Angela für eine kleine Clutch mit filigranen Verzierungen. Ihre Schuhe überraschten mit dezenten Absätzen und bestachen in der selben Farbe wie ihr Outfit. Eine edle Perlenkette komplettierte das Styling der berühmten Politikerin.

Wir finden, dass Merkel sich über einen gelungenen Auftritt freuen darf und küren sie somit zur schicksten Dame des Tages!

Bis Ende August sind nach jetzigem Stand keine öffentlichen Auftritte der Kanzlerin bekannt. Das heißt: Merkel ist nun im Urlaub. Doch richtig Freizeit hat die Regierungschefin natürlich nicht. „Ich bin immer im Dienst“, sagte sie jüngst auf ihrer Pressekonferenz vor Hauptstadtjournalisten. „Wenn was ist, dann bin ich erreichbar.“ Wie schon in den Vorjahren verriet sie über ihre Auszeit 2019 nicht viel. Reiseziel unbekannt, Reisedauer ebenso. (HA/dpa)