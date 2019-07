Best Dress of the Day (771): Virginia Gardner in verträumter Luxus-Robe

Sonntag, 28. Juli 2019 13:31 Uhr

Anlässlich der Premiere zur neuen Serie „The Righteous Gemstones“ präsentierte sich Schauspielerin Virginia Gardner am Donnerstagabend in einem traumhaften Kleid auf dem hellgrauen Teppich in Los Angeles.

Virginia Gardner in Jason Wu

Die 24-Jährige strahlte in einer prächtigen Kreation des Designers Jason Wu. Das verträumte und mädchenhafte Design bestach gewagt, sexy und feminin. Der Look bestand aus einem hauchdünnen beigefarbenen Kleid, welches mit reichlich Transparenz für Aufsehen sorgte. Der enge Schnitt betonte Virginias schöne Figur und gewährte freie Sicht auf ihre schlanken, langen Beine. Der Rock reichte bis zum Boden und das Oberteil setzte auf dünne Träger und ein tiefes Dekolleté. Die aufwendigen Verzierungen in Silber sorgten für Luxus und Glamour. Die Applikationen waren in facettenreichen Blütenformen am Oberteil und in kleineren Varianten auch am Rock angebracht und machten Virginia zur elegantesten Lady des Abends.

Dazu kombinierte die hübsche Blondine silberne High Heels und verzichtete auf Schmuck und Juwelen. Ihr mittellanges Haar trug sie offen und dezent gewellt. Außerdem punktete ihr Makeup mit angesagten Gold- und Brauntönen.

Wir sind durch Virginias Trendgespür auf die schöne Newcomerin aufmerksam geworden und sind gespannt auf kommende Fashion-Highlights! (HA)