Best Dress of the Day (772): Selena Gomez verzaubert im Vintage-Look

Superstar Selena Gomez überzeugt mit ihrem Style als elegante und feine Lady. Ihre Fans liegen ihr zu Füßen und überschütten sie mit Lob und Likes auf Instagram. Kürzlich zeigte sich Selena in einem wunderschönen Vintage-Kleid auf einem Schnappschuss aus Italien.

Quelle: instagram.com

Selena Gomez in Rixo

Die hübsche Schauspielerin strahlte im Sonnenuntergang und zeigte sich in einem Look, mit dem sie perfekt zu den traditionell gekleideten Italienerinnen passte. Das typische Styling überzeugt klassisch, dabei sehr natürlich und feminin. Auch Selenas Kleid der Marke Rixo zog alle Blicke auf sich. Das Design verführte in der feurigen Farbkombination Rot und Schwarz. Das Oberteil setzte auf ein verspieltes Blumenmuster, während der Rock mit großen Polka Dots zum Hingucker wurde. Ein Mustermix, der hervorragend harmoniert und als edles Vintage-Styling einen geschmackvollen sommerlichen Auftritt zaubert.

Der Schnitt punktete mit langen locker fallenden Ärmeln und einem tiefen Dekolleté. Gomez präsentierte auf ihrem Foto außerdem ihre kurvige Figur und zeigte stolz ihre Rundungen. Frau muss eben nicht hungern, um schön auszusehen.

Dazu trug die „I Can’t Get Enough“-Interpretin ihre dunkle Mähne glatt nach hinten gesteckt und entschied sich für klassische Cat-Eyes und rosafarbenen Lippenstift.

Wir sind von Selenas Styling begeistert und küren sie somit zur Fashion-Queen des Tages! (HA)