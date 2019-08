Best Dress of the Day (776): Lisa Rinna im Leo-Look

Sonntag, 11. August 2019 19:54 Uhr

Anlässlich der Eröffnung des diesjährigen Beautycon Festivals zeigte sich Schauspielerin Lisa Rinna am Samstagabend in einem stilvollen Look auf dem roten Teppich in Los Angeles. Ihr angesagtes Animalprint-Styling überraschte die Fotografen und die 56-Jährige wurde zur Fashion-Inspiration des Abends.

Lisa Rinna in Dolce und Gabbana

Lisa setzte auf einen eleganten Jumpsuit mit coolem Leopardenmuster. Das schicke Trendteil stammte aus der Kollektion des italienischen Luxuslabels Dolce & Gabbana. Die Hose überzeugte mit edlen weiten Beinen und einem High-Waist-Schnitt, der der Figur schmeichelte. Hosen, die an der Taille ansetzen, zaubern eine feminine Silhouette und wirken stets schick und geschmackvoll. Dazu betörte das Oberteil des Jumpsuits mit langen Ärmeln und einem klassischen Blusendesign. Ein schmaler Stoffgürtel sorgte für die interessante Note und gab dem Look die charakteristische Form.

Lisa kombinierte ihren Einteiler mit schwarzen Sandaletten und einem silbernen Ring. Ihre dunkelblonde Mähne trug die berühmte Amerikanerin zu einem lockeren Zopf gestylt und komplettierte ihren Look mit orangefarbenem Lidschatten und schimmerndem Lipgloss.

Frau muss nicht immer im Abendkleid auftauchen, um für Aufsehen zu sorgen. Ein gut gewählter Hosenanzug oder ein moderner Einteiler können genauso überzeugend sein und für zahlreiche Komplimente sorgen.

Uns hat Lisa mit ihrer Garderobenwahl überzeugt und ist somit unsere Fashion-Queen des Tages! (HA)