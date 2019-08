Best Dress of the Day (779): Femininer Tüll für Kirsten Dunst

Hollywoodstar Kirsten Dunst zeigt sich gerne in femininen und verspielten Outfits. Rüschen, Tüll und Schleifen sind aus ihrem Kleiderschrank nicht wegzudenken und betören als einzigartiger Stil. Erst kürzlich begeisterte die 37-Jährige in einem eleganten Kleid vor den Fotografen in New York.

Kirsten besuchte die Late Night Talkshow von Stephen Colbert. Passend dazu hüllte sich die schöne Blondine in eine edle Robe des Luxuslabels Khaite. Der extravagante Look überzeugte mit einem klassischen schwarzen Oberteil, welches mit einem verführerischen Dekolleté und kurzen aufgebauschten Ärmeln punkten konnte.

Kirsten Dunst in Khaite

Das Design der Ärmel ist aktuell besonders gefragt. Das Styling bekommt so eine verspielte und zugleich außergewöhnliche Note. Zu dem schlichten Oberteil wurde ein auffälliger Tüllrock in Beige kombiniert. Verziert mit kleinen schwarzen Punkten verlieh das beliebte Material dem Outfit einen raffinierten Akzent und Kirsten gelang ein unvergesslicher Auftritt.

Die „Midnight Special“-Darstellerin vereinte ihr Dress mit den dazu passenden schwarzen Sandaletten, die mit einem schimmernden Satinstoff zum geschmackvollen Hingucker wurden. Außerdem wählte Dunst eine große schwarze Schleife, die ihre lange Mähne zierte. Haarschmuck sollte genau zum Look abgestimmt werden und nach Möglichkeit nicht überladen wirken. Kirsten ist diese feine Balance vorbildlich gelungen.

Wir sind vom Look der gebürtigen Amerikanerin begeistert und küren sie somit zur Fashion-Queen des Tages! (HA)

Quelle: instagram.com