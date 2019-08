Best Dress of the Day (781): Goldener Glanz für Emily Sears

Anlässlich der Premiere des Films „Angel Has Fallen“ zeigte sich Topmodel Emily Sears am Dienstagabend auf dem schwarzen Teppich in Kalifornien. Dort beeindruckte die 34-Jährige nicht nur mit ihrer Schönheit, sondern auch mit ihrem eleganten Look, der sie von ihrer besten Seite zeigte.

Schlicht und Edel

Emily setzte auf eine schlichte Satinrobe. Die knöchellange Kreation bestach durch ihren unvergleichlichen Glanz. Das luxuriöse Material schimmerte in einem angesagten Champagnerton, der mit etwas dunkleren goldenen Nuancen betörte.

Der Schnitt des Kleides überzeugte klassisch und einfach. Sears schöne Figur wurde von dem sanft fallenden Material umspielt und sorgte somit für einen charmanten Auftritt. Das Oberteil überzeugte mit schmalen Trägern und einem sinnlichen Dekolleté, während der Rock nach unten hin schmaler wurde.

Die schöne Australierin kombinierte ihr Dress mit weißen Sandaletten und setzte außerdem auf silberne Accessoires. Ihr dunkelblondes Haar beeindruckte als damenhafte Hochsteckfrisur und ihr Makeup betörte mit trendy Braun- und Nudetönen.

Wir sind vom Styling der Influencerin begeistert und küren sie somit zur Fashion-Queen des Tages! (HA)