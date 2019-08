Best Dress of the Day (782): Megan Fox raffiniert sexy

Hollywoodstar Megan Fox betört immer wieder besonders feminin und sexy. Kürzlich zeigte sich die schöne Schauspielerin bei der Premiere ihres neuen Actionfilms „The Battle of Jangsari“ in Südkorea. Anlässlich des Presse-Events präsentierte sich Megan in einem schicken Look vor den Fotografen.

Megan Fox in Olivier Theyskens

Fox wählte ein raffiniertes schwarzes Ensemble des belgischen Modedesigners Olivier Theyskens. Der lässige Look überzeugte sexy und anspruchsvoll. Megan ist für ihre Top-Figur sowie für ihre einzigartige Schönheit bekannt und schafft es sich meist sehr vorteilhaft und geschmackvoll zu kleiden.

Sie weiß sich selbst optimal in Szene zu setzen und spielt dabei mit unterschiedlichen Stilrichtungen. Der aktuelle Look begeistert zwar einerseits mit Weiblichkeit, andererseits präsentiert er aber auch Megans coole und draufgängerische Seite.

Das Oberteil der Kombination inspirierte als klassische Corsage mit einem stilvollen Herzausschnitt und einer großen Schleife im Dekolleté. Währenddessen setzte die Hose auf ein weites Bein und dezente Bundfalten. Dazu kombinierte Megan schwarze Pumps und eine goldene Kette.

Auch das Makeup der berühmten Amerikanerin konnte sich sehen lassen und Megan wurde zum Blickfang des Abends. Neben gekonnt gesetzten Highlights bestach der Look mit endlosen Wimpern und einem sinnlichen roten Lippenstift.

Wir sind von Megans Styling beeindruckt und küren sie somit zur schönsten Frau des Tages! (HA)