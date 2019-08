Best Dress of the Day (783): Cheyenne Ochsenknecht wird zum Hingucker

Model Cheyenne Ochsenknecht gilt in Deutschland bereits als neueste Entdeckung der Fashionwelt. Die 19-Jährige begeistert mit ihrer tollen Figur und ihrem einzigartigen Gesicht. Kürzlich zeigte sie sich an der Seite ihrer Familie bei einem Event in Berlin und zog in einem gewagten Outfit alle Blicke auf sich.

Knapp und modern

Cheyenne setzte auf ein cooles kurzes Dress in einem hellen Gelbton. Der Look begeisterte einerseits sommerlich und spielte gleichzeitig mit winterlichen Elementen wie einem klassischen Rollkragen. Der Schnitt bestach also sehr extravagant und modern.

Während das Oberteil mit langen Ärmeln und hervorgehobenen Schultern betörte, setzte der schmal geschnittene Rock die Figur der gebürtigen Münchnerin in Szene. Cheyennes Stil passt perfekt zu den aktuellen Trends und kann sich ebenfalls als Inspiration auf Instagram sehen lassen. Denn die junge Lady arbeitet nicht nur als Model, sondern verzaubert ihre Fans außerdem als angesagte Influencerin.

Ochsenknecht kombinierte ihr Kleid mit silbernen High Heels und den dazu passenden Accessoires. Außerdem setzte die hübsche Blondine auf orangefarbenen Nagellack und sorgte so für einen interessanten Akzent. Ihr langes Haar trug sie geglättet und komplettierte ihr Styling mit einem dezenten Makeup.

Uns hat Cheyenne mit ihrem Stilgefühl beeindruckt und ist somit unsere Fashion-Queen des Tages! (HA)