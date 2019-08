Best Dress of the Day (784): Andie Macdowell begeistert im Hosenanzug

Schauspielerin Andie Macdowell überzeugte kürzlich ladylike und elegant bei einem Auftritt in New York. Die 61-Jährige strahlte in einem angesagten Hosenanzug auf den Straßen der Modemetropole und verzauberte die Paparazzi.

Andie Macdowell in Camilla and Marc

Andie wählte ein schickes Ensemble der Marke Camilla and Marc und ließ das klassische Karomuster wieder aufleben. Der Look bestach in den Farben Beige und Dunkelblau, die hervorragend miteinander harmonierten. Das dezent karierte Material bekam einen interessanten Touch und bewies, wie modern der altbekannte Trend sein kann.

Andies Blazer setzte auf einen zweireihigen Schnitt mit typischem Kragen und schwarzen Knöpfen. Die Rückseite betonte die Taille, während der coole Begleiter sowohl offen als auch geschlossen zum Hingucker wird.

Dazu betörte die berühmte Amerikanerin mit einer klassischen Schlaghose, die dem Styling die spannende Note verlieh. Hosenanzüge mit Marlenehose werden oft getragen und sind auch vom roten Teppich nicht mehr wegzudenken. Doch Andie macht hier vor, wie stilsicher das Outfit in Kombination mit einer klassischen Schlaghose wirken kann. Da das Hosenbein im Gegensatz zum Marlene-Schnitt bis zum Knie schmal ist und dann erst weit wird, entsteht so eine ganz besondere Silhouette.

Andie komplettierte ihren Look mit einer blauen Handtasche von Salvatore Ferragamo und den dazu passenden Pumps aus Glattleder. Ihre lange braune Mähne trug sie offen und leicht gewellt, während ein geschmackvolles Makeup den Look perfekt abrundete.

Wir sind von Andies Trendgespür überzeugt und küren sie somit zur schicksten Lady des Tages! (HA)