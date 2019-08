Best Dress of the Day (787): Isabeli Fontana in Venedig

Während sich die internationale Prominenz auf dem roten Teppich bei den Filmfestspielen in Venedig tummelt und gewagte Outfits präsentiert, zeigen sich einige Gäste auch tagsüber bei einem Ausflug in der berühmten Hafenstadt. Darunter auch Topmodel Isabeli Fontana, die ihre Fans kürzlich mit ihrem einzigartigen Trendgespür beeindrucken konnte.

Isabeli Fontana in Alberta Ferretti

Die 36-Jährige setzte sich mit einem Must-Have der Saison in Szene: die geknotete Bluse. Der edle Klassiker erobert aktuell die Kaufhäuser und ziert die Titelseiten der Modemagazine. Besonders gefragt sind Blusen mit dem klassischen Kettendruck in den unterschiedlichsten Varianten und Ausführungen.

Isabeli setzte auf ein stylishes Exemplar von Alberta Ferretti in Dunkelblau, Rot, Weiß und Gold. Die Farbzusammenstellung griff somit außerdem den sommerlichen Marinestil auf und überzeugte geschmackvoll und facettenreich. Dazu kombinierte Fontana eine schicke High-Waist-Jeans in Weiß, die ihre schmale Figur besonders vorteilhaft in Szene setzte. Auch eine weiße Handtasche durfte nicht fehlen, die zusätzlich mit einem kleinen Schal überzeugte, der die Farben der Bluse erneut widerspiegelte.

Der elegante Look wurde mit senfgelben Pumps und goldenen Accessoires sehr passend abgerundet. Ihre braune Mähne trug die brasilianische Schönheit zu einer Hochsteckfrisur gestylt und wählte außerdem ein dezentes Makeup.

Wir sind von Isabelis Stil begeistert und küren sie somit zur elegantesten Lady des Tages! (HA)