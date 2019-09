Best Dress of the Day (790): Lily-Rose Depp verführt elegant

Die Filmfestspiele in Venedig zeigen bereits seit einer Woche die neusten Filmkunstwerke und Blockbuster. Am Montagabend präsentierte Schauspielerin Lily-Rose Depp ihr neuestes Kinohighlight „The King“ in dem exklusiven Urlaubsort an der italienischen Küste.

Lily-Rose Depp in Chanel

Anlässlich der feierlichen Premiere hüllte sich Johnny Depps Tochter in eine edle Robe aus dem Hause Chanel. Der bodenlange Traum aus Chiffon strahlte in einem sanften Lilaton und griff den Trend der Pastelltöne erneut auf.

Doch nicht nur die Farbe sorgte für Aufsehen, auch der raffinierte Schnitt konnte sich zweifellos sehen lassen. Das Oberteil betörte mit einer interessant gewickelten Corsage, die Lily-Roses sportlichen Body edel in Szene setzte. Dazu überzeugte der lange Rock besonders sanft und leicht durch das locker fließende Material. Eine Art Schal um den Hals der schönen Blondine verlieh dem ausgefallenen Styling die spezielle Note.

Die 20-Jährige kombinierte ihr Kleid mit silbernen Ohrringen und wählte ein ausdrucksstarkes Makeup mit klassischen Smokey-Eyes und einem rosafarbenen Lippenstift. Ihr langes Haar trug Depp extravagant hochgesteckt und rundete ihren Look somit stilvoll ab.

Wir sind Lily-Roses Outfit begeistert und küren sie somit zur schönsten Diva des Tages! (HA)