Best Dress of the Day (791): Elle Fanning begeistert märchenhaft

Am Dienstagabend wurden die diesjährigen GQ Men of the Year Awards in London verliehen. Fashionikonen wie Victoria und David Beckham sowie die Hollywoodstars Elle Fanning und Nicole Kidman zeigten sich auf dem roten Teppich.

Elle Fanning in Dolce & Gabbana

Elle überzeugte mit ihrer aufwendigen schwarzen Robe von Dolce & Gabbana ganz besonders geschmackvoll und konnte sich somit jeglicher Aufmerksamkeit sicher sein. Denn die extravagante Kreation betörte mit einem märchenhaften Flair, welches man nicht häufig auf dem roten Teppich zu sehen bekommt.

Das Oberteil des Kleides inspirierte mit einer klassischen Corsage, die am Dekolleté mit verspielten Blüten in Rosa und Pink verziert war. Durch ihre helle Hautfarbe wirkte Fanning fast wie Dornröschen und faszinierte mit einem besonders feinen und edlen Auftritt. Der Rock des Kleides begeisterte lang und leicht ausgestellt. Auch hier wurde mit floralen Verzierungen und Applikationen in Rosa, Pink und Grün gearbeitet.

Elle kombinierte ihre Robe mit goldenen Ringen und einem perfekt abgestimmten pinkfarbenen Lippenstift. Ihr blondes Haar trug sie streng zurückgesteckt und verzichtete auf extravagante Juwelen.

Uns hat Fanning mit ihrem Look beeindruckt und ist somit unsere Fashion-Queen des Tages! (HA)