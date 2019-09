Best Dress of the Day (792): Johnny Depp völlig blau in Venedig

Am Freitagvormittag präsentierte sich Hollywoodstar Johnny Depp bei einem Photocall im Rahmen der diesjährigen Filmfestspiele in Venedig. Der 56-Jährige hat dort gemeinsam mit seinem Schauspielkollegen Mark Rylance seinen neuesten Film „Waiting for the Barbarians“ vorgestellt.

Sommerliche Eleganz

Johnny konnte nicht nur auf seine wie immer sehr außergewöhnliche Rolle neugierig machen, er beeindruckte außerdem mit einem eleganten Sommerlook vor den Fotografen. Sein schicker Anzug schimmerte in einem edlen dunklen Blauton und versprühte durch das teure Material eleganten Luxus.

Depp kombinierte seinen angesagten Zweiteiler mit einem klassischen weißen Hemd, welches er leicht aufgeknöpft zur Show stellte. Das dazu passende Einstecktuch veredelte den Look und sorgte für einen schicken Akzent. Ein besonderer Hingucker waren Johnnys auffällige Schuhe, die in strahlendem Weiß und kontrastreichem Schwarz bestachen. Mit Accessoires und Schmuck ging der „Fluch der Karibik“-Star diesmal eher sparsam um und setzte lediglich auf trendy Statementringe in Silber.

Insgesamt hat sich der Look des Schauspielers verändert. Er sieht fast wieder so jung aus wie vor zehn Jahren und trägt genau denselben Kurzhaarschnitt wie damals. Auch der Bart wurde etwas gekürzt und erinnert an seine besten Zeiten auf den sieben Weltmeeren.

Uns hat Johnny mit seinem Styling überzeugt und präsentiert somit das coolste Outfit des Tages! (HA)