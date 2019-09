Best Dress of the Day (793): Jennifer Lopez beeindruckt in Toronto

Am Samstagabend beehrte Superstar Jennifer Lopez das diesjährige Filmfestival in Toronto mit einem spektakulären Besuch auf dem roten Teppich. Die 50-Jährige präsentierte ihren neuesten Film „Hustlers“ und zeigte sich in einer extravaganten gelben Robe vor ihren Fans.

Jennifer Lopez in Maison Yeya

JLo wählte eine aufwendige Kreation aus dem Hause Maison Yeya. Das lange Kleid bestach mit einem angesagten Vokuhila-Schnitt. Der Rock setzte Jennifers gebräunte Beine in Szene und überzeugte auf der Kehrseite mit einer glamourösen Schleppe.

Währenddessen betörte das kunstvolle Oberteil mit einem tiefen Dekolleté und großen Rüschen an den Trägern. Durch den schimmernden und prächtig übereinander drapierten Tüll wurde das Kleid zum Blickfang der Veranstaltung. Der Look inspirierte einerseits als einzigartiges Kunstwerk und andererseits als schicke Abendrobe. Über dem leichten Tüll befanden sich Stoffteile aus edlem Satin, die als Bänder für Extravaganz und Staunen sorgten.

Lopez kombinierte ihr Kleid mit silbernen High Heels und einer luxuriösen Vintage-Clutch. Auch silberne Accessoires durften nicht fehlen und zauberten ein nahezu perfektes Gesamtbild. Ihr blondes Haar trug Jennifer zu einem trendy Long-Bob gestylt und komplettierte ihren Look mit einem geschmackvollen Makeup.

Uns hat „Jenny from the Block“ einmal mehr mit ihrem Styling begeistern können und ist somit unsere Fashion-Queen des Tages! (HA)