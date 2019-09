Best Dress of the Day (795): Kate Bosworth beweist Trendgespür

Schauspielerin Kate Bosworth präsentierte kürzlich die neue Serie „I-Land“ bei einer Pressetour in New York. Anlässlich eines Interviews in der amerikanischen Modemetropole wählte die 36-Jährige ein spektakuläres Herbstoutfit, mit dem sie ihren Fans den Kopf verdrehte.

Kate Bosworth in Chloé

Kate bewies Fingerspitzengefühl bei ihrer Kleiderwahl und strahlte in einer luxuriösen Kombination aus dem Hause Chloé. Der schicke Mid-Season-Style beeindruckte in einem sanften Orangeton in Kombination mit Weiß, Schwarz und Grau.

Das Oberteil betörte als elegante Bluse mit aufgebauschten Ärmeln, hohem Kragen und weißer Spitze am Handgelenk. Aufwendige Blusen im Vintagestil sind aktuell das Must-Have in jedem Kleiderschrank. So manche Varianten erinnern sogar an das viktorianische Zeitalter und können sowohl edel am Abend, als auch lässig im Alltag getragen werden. Hier kommt es besonders auf die Kombination an. Das einzigartige feminine und mystische Flair der Blusen, die oft auch mit schwarzer Spitze bestechen, sollte im Mittelpunkt des Looks stehen.

Dies ist auch Kate vortrefflich gelungen. Die schöne Blondine vereinte ihr Oberteil mit dem dazu passenden Mini-Rock und wählte außerdem glänzende Stiefeletten mit breiten Absätzen. Eine kleine Handtasche mit goldenen Details rundete das Styling stilvoll ab.

Quelle: instagram.com

Auch für ein feines Makeup wurde gesorgt. Kate wirkt durch ihre helle Hautfarbe besonders zart. Die warmen Orangetöne auf den Augen sowie auf den Lippen standen ihr hervorragend und unterstrichen ihre natürliche Schönheit.

Uns hat Kate mit ihrem Look beeindruckt und ist somit unser Hingucker des Tages! (HA)